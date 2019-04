El 'No me imputes' de Wyoming y 'Los Intermedios', el 'número uno' de 'Los corruptos principales'

SECCIÓN MUSICAL PRESENTADA POR DJ CRISTINA GETA

La corrupción últimamente inspira más canciones que los corazones rotos, y por ello, Zapeando cuenta en plató con DJ Cristina Geta, presentadora de 'Los corruptos principales'. El 'número uno' de la lista es para Wyoming y Los Intermedios con 'No me imputes', el último single de 'Hoy no me dejan blanquear'.