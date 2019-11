Cuando se habla de periodistas anónimos, no son solo aquellos de quienes no se conocen sus nombres, sino que en algunos casos, no se llega a ver ni siquiera su rostro. Es el caso de un periodista de 'Andalucía Directo' del que en una conexión en directo solo se vio su mano cogiendo un tarro de garbanzos.

"¿Cómo estás sujetando el micrófono?", le preguntó el presentador del programa, a lo que la reportera respondió: "Tengo tres manos hoy". Y es que en el vídeo se puede ver a la periodista Teresa Núñez Caparrós sujetando una libreta, mientras otra mano sujeta un micrófono y una tercera un bote de garbanzos.

"De tanto someter a los reporteros a temperaturas extremas, directos imposibles y fiestas de pueblos, han evolucionado en una especie mutante superior. Dicen que hay algunos capaces de oler un mercado medieval a 100 kilómetros de distancia", ha afirmado Dani Mateo.