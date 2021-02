El karaoke puede ser decisivo para escoger pareja. Por eso, Dani Mateo ha preguntado a Ana y a Manu, a quienes Zapeando ha unido en una cita a ciegas, por sus canciones favoritas de karaoke. "Yo lo tengo claro: la mía siempre será 'Cuando zarpa el amor' de Camela", ha contestado la joven.

Una respuesta que ha enamorado a su pareja en el acto. Y es que Manu no ha necesitado oír nada más para tenerlo claro: "¡Me caso, me caso!", ha exclamado. "Por favor, llamad aquí a un cura que yo me caso", ha insistido. Puedes ver el divertido momento en el vídeo principal de esta noticia.

Una primera cita en Diverxo

Otro momentazo de la cita se ha producido cuando Cristina Pedroche ha preguntado a ambos jóvenes adónde llevarían a cenar a su pareja en una primera cita. En este vídeo puedes ver la reacción de la zapeadora cuando Manu ha asegurado que a Diverxo, el restaurante de su marido: