En el último programa, Lorena Castell se despedía como presentadora sustituta del verano con unas palabras en las que hacía referencia a su compañero Dani Mateo. Ahora, el presentador contesta tajantemente a la catalana en su primer programa tras sus vacaciones de verano.

"Ya estoy aquí, ciudadanos de Zapeando", destaca el presentador nada más arrancar Zapeando en un monólogo inicial en el que afirma que ha vuelto por "responsabilidad, amor por el dinero y por los espectadores" y los zapeadores. "A mí me han llegado esos piropos que me habéis dedicado durante este tiempo", confiesa Dani Mateo, que recuerda "las bonitas palabras" que le dedicó Lorena Castell al presentarle en su último programa, donde pidió un "oh generalizado" ante la vuelta de su compañero. "Le brota el odio del corazón", responde tajante el presentador en el vídeo principal de esta noticia.