Zapeando muestra el despiste de una concursante de 'Ahora Caigo' que confunde a Jesulín de Ubrique con Rosalía al preguntarle por el cantante que publicó el disco de 'El Mal Querer'. Dani Mateo no duda en entregarse a la música e interpretar el tema más conocido del torero, 'Toda'.

"Es la Rosalía de Ambiciones", afirma Valeria Ros, que junto a Miki Nadal y Maya Pixelskaya se unen a cantar con el presentador de Zapeando. Mientras esto sucede en plató, Anna Simon no entiende nada: "¿pero qué es esto? ¿Tú no decías que no te sabías la letra de ninguna canción?".

La aplicación "lamentable" que mejora la calidad de tus besos

Maya Pixelskaya también descubre en Zapeando el 'Test Besos Calculadora', una app inútil que consiste en enseñarte a besar. El invento no termina de convencer a los zapeadores. "Osea que estamos todos con mascarilla y desinfectándonos y hay gente besando a su móvil. Eso es asqueroso e incómodo, tu móvil y tú no tendréis la misma relación", señala Miki Nadal.

Conchi León, la reina del 'hamaca gym'

Pero hay más, el programa te ayuda a ponerte en forma con Conchi León, "lo mejor que le ha pasado al mundo del fitness desde la cinta de correr", afirma Miki Nadal. Conchi León es la creadora del ejercicio definitivo: el 'hamaca gym'.

Ayudada de su inseparable hamaca, Conchi te ayuda a reducir el abdomen, entrenar brazos y a ponerte en forma desde casa. "Conchi quiere que pasemos de la hamaca a la camilla del sanitario", añade Anna Simon. La 'youtuber' también realiza rutinas para los pectorales con "la rama que arranqué de mi árbol". Para Dani Mateo los ejercicios de Conchi son "buenísimos" y "completos".