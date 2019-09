Espejo Público ha entrevistado a Dani Mateo que cuenta cómo ha sido su estreno como presentador de Zapeando y cómo preparan los siguientes.

"El programa de ayer nos encantó y por eso hoy no va a tener nada que ver", ironiza Mateo. El presentador explica que están "cambiando un tren en marcha y eso es muy complicado". El presentador se refiere a las caras nuevas, las secciones... en definitiva están ajustando esas "tuercas".

Además ha querido agradecer al público que ha visto esta nueva edición de Zapeando que tanta expectación ha creado. "Yo quiero decir que a los que les gustó, muchas gracias; y a los que no, muchas gracias también por criticarnos".

Dani Mateo asegura que le han llegado las críticas e ironiza sobre ello. "¿Cómo no me van a llegar las críticas si soy un adicto a Twitter? Yo prácticamente vivo ahí".

Señala que el programa "sigue siendo Zapeando", que están contentos y que en casa se ha visto muy guapo. "La cámara me quiere, hay gente que no, pero la cámara me quiere mucho", bromea.

Mateo pide un mes para ese programa que están construyendo y lo compara con una operación "de cirugía estética" para ve del todo el resultado.

En otro momento, el cómico responde (entre risas) a las duras opiniones de los espectadores. Dani Mateo parece haber tomado la decisión de encajar las críticas de una manera muy positiva. En el siguiente vídeo recogemos su graciosa respuesta.