José Mota visita el plató de Zapeando, donde Dani Mateo le pone en apuros con divertidas preguntas sobre Mask Singer, concurso del que el cómico es jurado. ¿Qué personaje le ha dejado más loco? "Yo voto por Esperanza Aguirre", destaca el presentador, que confiesa lo alucinado que se quedó al ver que estaba debajo de dragón.

Pero, ¿y hay algún famoso al que el humorista no reconoció ni quitándose la máscara? José Mota no puede evitar reírse al reconocer que le ha pasado que cuando un famoso se quitó la máscara no sabía quién era. Puedes ver el cómico momento en este vídeo.