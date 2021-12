Cristina Pedroche ha revelado en Zapeando cuál es su ritual antes de dar las Campanadas y ha confesado que no come nada hasta llegar a casa porque con los nervios se le cierra el estómago. "Esta noche tenemos preparada tortilla de patata que me ha hecho mi marido y comeremos un poco de marisco, porque normalmente llegamos a las 2:00 horas", ha contado la zapeadora.

"Ha dicho que a las 2:00 horas. Pido pista. ¿Significa mucho que cuesta quitarse el vestido?", se ha preguntado Lorena Castell, tras lo que Pedroche ha confesado: "El vestido tardo poco en ponérmelo y en quitármelo". "Qué pistaza. Va en pelotas", ha comentado entonces Valeria Ros.