Marta Negro está en Polonia. La joven, una ciudadana de Rivas, ha decidido realizar un viaje sin precedentes: dar la vuelta al mundo sin gastarse ni un euro. Ahora, Jesús Vidal consigue que explique en Zapeando cómo lo está consiguiendo.

"Siempre he tenido el gran sueño de dar una vuelta al mundo y no quería hacer un viaje convencional, así que me propuse hacer trueques por el mundo y que no me recordasen por pagar 100 euros en un hotel, sino por una experiencia, un aprendizaje", ha explicado la viajera.

Así, Marta Negro ha conseguido llegar hasta Polonia, donde está alojada en la casa de una familia de artistas: "Él hace un montón de pinturas y yo le estoy ayudando a hacer un vídeo y una página web", ha asegurado.

"He tenido experiencias desde recoger la uva y hacer vino casero, hacer queso casero, asistir a un cumpleaños en Polonia", ha narrado Marta Negro, que ha asegurado que el intercambio que más le gustó fue conseguir "una sesión de fotografía en Crackovia a cambio de una tortilla de patata".

A pesar de las ventajas, Marta ha reconocido que tiene miedo: "Mentiría si dijese que no". Aún así, asegura que "los miedos se superan enfrentándolos": "Quiero mostrar que las mujeres podemos viajar solas, que lo hacemos por elección y no porque no tengamos otra posibilidad. Yo tengo pareja y he decidido viajar sola para vivir esta experiencia", ha explicado.

Su ruta continuará por Rusia, desde donde Marta pretende pasar al sureste asiático. "Estoy teniendo mucha suerte, mínimo estaré un año viajando y encontraré otras posibilidades de viajar, todo el mundo tiene algo que ofrecer", ha zanjado.

