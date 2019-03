Ana Pastor: "En el PP creo que dirían que Esperanza Aguirre es más diva que Boris Izaguirre, y no lo digo como piropo"

LA PRESENTADORA DE 'EL OBJETIVO', SOLA ANTE SU ZAPPING

Ana Pastor se somete a la sección 'Sólo ante tu zapping' de Zapeando. Antes de empezar quiere decir algo en su defensa: "Se me da mejor preguntar que responder así que tened piedad, bueno la que queráis, porque yo tampoco tengo mucha...". La presentadora de El Objetivo revive algunos de sus momentos televisivos comentándolos. Así, cuenta que en el Partido Popular podrían decir que Aguirre es una diva, "y no lo digo como piropo", desvela. Además, confiesa cuáles han sido sus mejores y peores entrevistas y cuenta cómo ha vivido la parodia que hizo de ella Joaquín Reyes: "En mi casa, mis sobrinos y mis hijos ya me vacilan".