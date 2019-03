Ana Morgade: “¿Gente española que no es corrupta? Sería un programa cortísimo”

‘ZAPEANDO’ RECUERDA ‘SOLOS ANTE EL PODER’ DE ‘SALVADOS’

Quique Peinado estuvo viendo el domingo ‘Salvados’, un programa que trataba de “gente que se ha mantenido íntegra, que ha litigado contra la Administración, hombres y mujeres que no se han dejado corromper, ni comprar”, explica el colaborador de 'Zapeando'. Ana Morgade se extraña de la temática del programa: “¿Gente española que no es corrupta? Sería cortísimo”. De todos los casos que entrevistó Jordi Évole, Quique destaca el de Pascual, un pastor que no quiso vender sus tierras por 3.600.000 euros para seguir pastoreando.