"Si cada semana jugáis a la lotería y no ganáis ni un euro, enhorabuena", espeta Dani Mateo ante sus compañeros, aunque no acaba de entender por qué le dicen decir "estas tonterías". Y, es que, como han encontrado en redes sociales, a veces el premio es no hacerse millonario porque puede acarrear muchos problemas. Como explica Thais Villas en Zapeando, "un tercio de los ganadores acaban perdiéndolo todo", lo que se conoce como "La maldición de la lotería".

Esto mismo fue lo que le sucedió a una pareja de escoceses, que ganaron 173 millones en el Euromillones, "pero lo perdieron todo", comenta Quique Peinado, que informa que al año se separaron y dilapidaron toda su fortuna con sus nuevas parejas. Esto les ha hecho que tengan que volverse a buscar la vida.

Pero no son el único caso, en el vídeo principal de la noticia puedes conocer otras historias de personas que ganaron la lotería y ahora no llegan a fin de mes. Algunas han terminado en la cárcel, otras cobrando bonus sociales para gente sin recursos y otros vendiendo drogas.