"Estoy muy inquieto con un tema muy candente y de actualidad", comenta Dani Mateo a El Maestro Joao, que le pregunta por cómo van a ir sus vacaciones a Japón, ya que le han avisado de que "hay peligro de ciclón-tifón": "¿Volveré vivo? ¿Habrá ciclón?". "No vayas a Japón", le advierte el vidente tras sacar la primera carta, que es la del "Diablo".

"Vete a la mierda", espeta Dani Mateo, que prefiere pensar en positivo y creer que es porque va a hacer "mucho calor". Por eso, vuelve a intentarlo: "Si el destino está marcado, entonces vamos a volver a preguntar".

"¿Va a haber ciclón en Japón?", pregunta a las cartas. "Los enamorados", dice El Maestro Joao, que le explica que cuando sale esta carta y no se pregunta por el amor es "una manzana envenenada": "Cuidado también con la comida en Japón", le advierte, lo que provoca las risas de Quique Peinado, Berta Collado, Santi Alverú y Gakian.

Pero el vidente vuelve a intentarlo y entonces sale "la muerte". "No te vayas", vuelve a decirle, y le dice que no quiere seguir desarrollando las cartas "no vaya a ser que te hagan la autopsia también". "A este señor le paga directamente Atresmedia", espeta Quique Peinado, que no puede contener la risa ante as predicciones. "Pues felices vacaciones para ti también", le desea Dani Mateo, para acto seguido decir: "Ojalá pueda estar yo para recibirte".