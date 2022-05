Lola Índigo ha visitado a Pablo Motos en 'El Hormiguero' cuando está a punto de estrenar su nueva serie documental, 'La Niña', en la que relata decenas de curiosidades sobre su vida, "como la etapa que pasó como bailarina en China" cuando solo tenía veinte añitos, adelanta Cristina Pedroche a sus compis de Zapeando.

Además, durante la entrevista, Pablo Motos "hizo llorar a Lola Índigo", destaca Marta Torné. Y, es que, la también bailarina se siente muy agradecida por poderse dedicar a lo que le gusta y más con el aliciente de que le acompañan sus amigas: "Te lo juro Pablo", decía sin poder contener las lágrimas, "es que pasan los años y todavía no me lo creo. Me siento súper afortunada", confesaba. En el vídeo principal de la noticia te dejamos una recopilación de los mejores momentos que nos dejó Lola Índigo en 'El Hormiguero'.