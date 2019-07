Los españoles se enfrentan a la báscula para descubrir si han subido de peso desde que están con sus parejas. ¿Tendrán razón los estudios que lo afirman?

A algunos no les convence el resultado: "Esta báscula está mal", otros prefieren no comprobarlo: "yo no me voy a pesar". Sin embargo, la mayoría se lo toman con humor: "Acabo de comer".

Para los zapeanders esto no es su problema, incluso algunos se muestran encantados del cambio que han dado sus parejas: "ahora está mejor".

