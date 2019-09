Según un estudio, el 20% de la clase media en España sufre para llegar a fin de mes. Zapeando sale a la calle para hablar con los españoles y las españolas sobre su economía.

¿Cuánto se gastan del sueldo nada más cobrarlo?: la mayoría confiesa que casi no les queda nada de dinero cuando comienza el mes después de cobrar entre los días 26 y 30 del mes anterior. Por eso, muchos afirman que a partir del día 15, empieza ya su 'final de mes'.

Pero, ¿hay algo de lo que los españoles no se priven aunque casi no les queda dinero? El café, las cervezas... en definitiva, la mayoría confiesa que aunque les cueste llegar a final de mes, salir a tomar algo no lo 'perdonan'.