"Recibamos un día más al colaborador que más nos sorprende", destaca Dani Mateo para presentar a Josie, quien aparece en el plató de Zapeando con un chándal morado que sorprende a todos.

"Josie, como persona que he sido adolescente ne los 90, he visto a tanta gente ir a comprar droga con esa ropa...", afirma Quique Peinado, ante las risas del experto en moda.

Además, Josie confiesa que el chándal está hecho en Italia, algo que no gusta nada a Dani Mateo, quien pide al colaborador que no le toque por miedo a que le contagie el coronavirus. "De verdad, no sé qué pasa en la moda con el virus que todo el mundo tiene una psicosis que no me mandan los looks de Italia", afirma Josie.

"¿Nadie ha pasado un supervirus en su vida?", destaca Josie, quien afirma que él pasó "un virus" que vio "la luz al final del túnel y al final" salió.