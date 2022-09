Josie visita el plató de Zapeando para analizar los looks vistos en el Festival de San Sebastián. Sin embargo, el experto en moda se salta el guion para destaca el estilo de Kate Middleton: "Yo buscaba un modelo histórico y nos lo ha dado ella. Gracias por existir y por haber ido como esperábamos".

"Tenemos un look histórico para un funeral histórico", insiste Josie, que resalta que "no nos falta nunca el poderío": "Gracias Kate por poner ese punto de poder. Qué maravilla, qué villana, qué malvada". Puedes ver su análisis en el vídeo principal de esta noticia y puedes analizar el look de Kate Middleton en esta noticia, donde también puedes ver las lágrimas de Meghan Markle frente al ataúd de Isabel II.