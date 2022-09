Jiaping vuelve a Zapeando y esta vez lo hace con un reto que le han puesto sus compañeros de programa: Imitar uno de los looks de Rosalía utilizando ropa de mercadillo y gastándose menos de 50€: "Tiene que venir con todo, vestido, zapatillas y gorra", especifica Dani Mateo.

"No mires mi cara, mejor", espeta, la colaboradora terremoto nada más entrar al plató, al mismo tiempo que se arranca a bailar 'Despechá'. "El vestido de Rosalía es más largo y las zapatillas son otras", critica Cristina Pedroche, "aunque va divina". Unas palabras con las que está de acuerdo Valeria Ros: "Está muy, muy bien". "Yo no soy Josie", espeta Dani Mateo, "pero me parece que no está nada mal. ¡Estás bastante Rosalía!", concluye. Puedes ver cómo se ha enfrentado Jiaping a este reto y el resultado final en el vídeo principal de la noticia.