Recientemente se ha celebrado en París el Vogue World 2024, "el desfile más espectacular de la temporada", cuenta Cristina Pedroche. "151 modelos, 188 atletas, 70 bailares, una orquesta de 40 músicos tomaron la histórica plaza de Vendôme en un evento que celebraba 100 años de moda y deporte", explica la Zapeadora. Uno de los looks más llamativos ha sido el del actor Jared Letto, que apostó por una atrevida transparencia para acudir al evento.

Al look también incorporó un crucifijo hecho con clavos, "perfecto para irse a cazar vampiros", añade Cristina. Eduardo Navarrete expone que está "a favor de las transparencias, tanto en hombres como en mujeres, ahora que su look de Jesucristo es 'too much' con el pelo, como para, encima llevar el ojo maquillado". "Todo por separado puede estar bien", concluye. "Va cutre", afirma Isabel Forner.

Pharrell Williams también ha sido otro de los invitados. En su caso, incorporó a su outfit un bolso de Louis Vuitton que, según Quique Peinado, "tenía pinta de costar más que este plató, el de El Intermedio y Dani Mateo, todos juntos". El look escogido por el artista tampoco es del gusto de Eduardo Navarrete. "Me encanta el bolso, el complemento siempre te puede subir el look, pero es lo único que me gusta", expone.

Entre ambos looks, a pesar de que ninguno le gusta, se quedaría con el de Pharrell "por el bolso" pero "ninguno va acertado", argumenta. No te pierdas los looks en el vídeo principal.