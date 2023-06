La selectividad de China es una de las más complicadas del mundo, por eso no es de extrañar que un hombre de 56 años haya sido noticia por suspenderla de nuevo tras 27 intentos. "¿Vosotros cómo recordáis la selectividad? ¿Aprobasteis a la primera?", pregunta Dani Mateo a sus compañeros de Zapeando, que recuerdan cómo fueron sus exámenes de acceso a la universidad.

Mientras que Miki Nadal reconoce que la aprobó "a la primera", aunque "con una nota muy cortita" le dio para hacer derecho, que es lo que quería hacer: "Del 5,6 al 10 lo dediqué a pasármelo bien", bromea con sus notas. Por su parte, Cristina Pedroche intenta escaquearse de decir su nota, ya que sacó "un ocho con algo" sobre diez.

En cambio, Isabel Forner tiene una "bomba": "Voy a quedar fatal". "Yo fui a septiembre", descubre ante sus compañeros, ya que "no había estudiado". Una afirmación ante la que Cristina Pedroche asegura: "No te pega". "Ya lo sé, por eso les dije a los profesores que me suspendieron que no me pegaba nada", recuerda entre risas. En el vídeo principal de la noticia habla del mal trago que pasó y de cómo lloraba a la salida del examen.