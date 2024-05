Dani Mateo ha conectado, como es habitual en el tramo final de Zapeando, con Iñaki López y Cristina Pardo, presentadores de Más Vale Tarde para conocer alguno de los temas que se tratarán en el programa vespertino.

Lo que no esperaba el presentador de Zapeando es que Iñaki le dedicara una canción. "Hombre, qué alegría, otra vez", le dice Cristina a Dani. "Para celebrar que has vuelto, no solo te va a cantar Sergio Dalma, yo también tengo un tema para ti", le dice López.

Con mucha sorna, el presentador comienza a cantar: "Precaución, amigo conductor, el peligro es la velocidad". "Y escucha a ese niño que te dice con cariño, no corras mucho papá", concluye "Ole, qué bonito", responde Dani a su canción, entre los aplausos del público.