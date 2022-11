"Si os van las emociones fuertes lo que podéis hacer es lo que hace este hombre", destaca María Gómez, que muestra en el vídeo principal de esta noticia cómo un chico se coloca en plena trayectoria de un coche a toda velocidad.

Eso sí, el hombre ha calculado que, gracias a la rampa que tiene delante, el coche pasa por encima. "Si suspendíais física mejor no lo hagáis, mejor dicho, si aprobabais tampoco lo hagáis", destaca María Gómez mientras Quique Peinado no da crédito al ver lo rápido y cerca que le pasa el coche al hombre: "¡La madre que me parió!".