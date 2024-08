Volar puede dar lugar a situaciones muy tensas, sobre todo si vemos que el vuelo peligra por culpa de no llegar a tiempo al embarque y que, a pesar de que el avión siga en tierra, no te dejen acceder al mismo. Y cuando esto pasa, como indica Quique Peinado, "te lo puedes tomar bien, mal, te lo puedes tomar regular, fatal, horrible o como se lo tomo esta persona, que se negó a perder un vuelo en el aeropuerto de Bogotá".

Como se ve en las imágenes, el hombre ha logrado acceder hasta la misma puerta del avión que ya está cerrada. El hombre, al ver que no le abren la puerta, comienza a dar patadas contra el avión de manera violenta. El hombre, al ver que su táctica de golpear el avión no funciona, se asoma a la ventana y comienza a pedir por favor que le dejen entrar mientras la golpea con los puños. "Todo esto es porque no llegaba a ver Zapeando", comenta Quique.

"Al final no consiguió tomar el avión y ahora está en proceso de deportación por saltarse los controles y montar este pollo", añade el zapeador. "Si hay lugares en el mundo para no hacer el tonto es un aeropuerto", comparte María Gómez.