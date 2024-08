Kim Kardashian, que ha visitado recientemente nuestro país, fue invitada al 'Show de Jimmy Fallon' y la celebrity le hizo una confesión al presentador. Fallon se interesó por su vida amorosa y Kim respondió algo que dejo alucinado a Jimmy.

Como se puede ver en el vídeo, Kardashian cuenta que está soltera pero que sus hijos "tratan de prepararme como si estuvieran listos pero yo no lo estoy". La influencer, además, comparte que sus hijos hacen listas de qué pareja les gustaría que tuviera su madre como jugadores de fútbol o streamers.

"No le gustan los jugadores de baloncesto, no le gustan los streamers... como acote tanto la búsqueda no la veo saliendo con un contable", apunta Iñaki Urrutia. "Qué poquito crees en el amor", le responde María Gómez. "Colate está soltero", apunta Miki Nadal.