Zapeando ha salido a la calle en plena semana del Orgullo para preguntar a los ciudadanos cómo fue su 'salida del armario'. Uno de los entrevistados ha confesado que fue el móvil quien lo hizo por él, ya que había perdido el suyo y fue su padre quien le dejó uno hasta que pudiera comprarse uno nuevo. Pero al devolvérselo se le olvidó eliminar las aplicaciones para ligar: "Al abrirlo se encontró con imágenes de hombres para adultos", confiesa, entre risas, a un reportero del programa.

Una escena que lleva a Quique Peinado a preguntar a Valeria Ros si a ella le mandan este tipo de imágenes: "En la vida. No me mandan mensajes para adultos", confiesa apenada. "Eso es porque no lees los privados", salta Cristina Pedroche, "porque una cola siempre llega". Puedes ver el cómico momento que se ha vivido en plató y la reacción de los zapeadores a la inesperada confesión de la colaboradora de Vallecas, en el vídeo principal de la noticia.