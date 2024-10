'Equipo de Investigación' está de aniversario. El mítico programa de laSexta cumple 500 programas y su presentadora, Gloria Serra, visita Zapeando para hablar sobre el espacio que lleva en antena 11 años. En él se han podido ver momentos increíbles pero también algunos muy divertidos o surrealistas como cuando la presentadora paró a una vaca, un vídeo que ya se ha convertido en un clásico del programa.

Gloria recuerda también un programa en el que tuvieron que grabar en un barrio "intenso". "Para que no me vieran grabé de rodillas detrás de un seto", explica, entre risas. "Se veía el barrio pero el seto me tapaba", añade. Serra cuenta que ella tenía que andar pero el cámara le reprochaba que se notaba que estaba de rodillas. "Tenía que darme la prestancia como si estuviera encima del tacón", añade la periodista, "estábamos tensos".

El programa también tiene hueco para reírse. Quique Peinado ha querido recordar una toma falsa en la que se puede ver a Gloria sufriendo para pronunciar "pueblos seteros". "Ay por favor, no", dice Serra al saber que se va a emitir el vídeo en el que no puede evitar un ataque de risa. No te pierdas su reacción en el vídeo principal.