¿Puede una sola rata poner en jaque a toda una ciudad? "Claro que puede", destaca Lorena Castell en el plató de Zapeando, donde Miki Nadal explica que ocurrió en pleno centro de Sevilla cuando una rata callejera movilizó a gran parte de la población y de la Policía. Esta odisea ha sido contado en la Cadena Ser por uno de los afectados, Antonio.

Se trata de un mensajero que estaba parado con su moto en el semáforo cuando, de repente, la Policía le obligó a bajarse de su moto. Pero la cosa no acabó ahí y es que la rata tenía otros planes: volver locos a todos los policías. "La rata no salía, a darle golpes por todos lados", destacaba Antonio, que contaba que "no había manera de echar a la rata": "Fueron los 20 minutos más largos de mi vida". "Aquello era un hervidero de gente pero la rata no salía ni moviendo a la moto", explicaba Antonio, que afirmaba que "no había manera de sacar a la rata, estaría calentita con el frío". Pero, ¿cómo acabó esta historia? ¡Descúbrelo en el vídeo principal de esta noticia! "¡Ay, por favor!", destaca Àngels Barceló al escuchar la solución del dispositivo y el final de la historia.