Evitar el estrés o sensación de control: Arun Mansukhani explica qué ventajas tiene la abstinencia sexual

En los últimos años ha aumentado la abstinencia sexual. Esta tendencia, como explica el psicólogo Arun Mansukhani, puede tener también una serie de ventajas. "La primera es que da una gran sensación de control", indica, "las mayoría personas que se abstienen de seguir lo que es una necesidad les da sensación de control sobre su vida".

La abstinencia también puede reducir el estrés. "Todo lo que rodea el sexo puede generar mucho estrés", indica. Otra ventaja es poder dedicar tiempo a otras cosas. "Hay un grupo de personas que quiere dedicarse este tiempo a sí mismo", apunta Arun. Esto se conoce como 'soligamia'. "Es gente que llega a hacer un ritual de casarse consigo misma como diciendo 'no quiero saber nada de los demás'", indica.

El psicólogo explica que hace 20 años seguir esta tendencia de la abstinencia se habría considerado "un problema y, si me apuras, una patología". "Ahora, asumimos y aceptamos que hay una serie de personas que puedan tener esta opción sexual", añade. "Siempre hay una sospecha de que no las están teniendo porque hay un miedo de fondo, porque hay cosas que no han sido asumidas o trabajadas", afirma, "en esos casos lo ideal sería que pudiesen trabajarlas o asumirlas y no renunciar a un aspecto que los 'viejunos' pensábamos que era algo esencial".