Jian Li, el Chinito de Huelva, que enamoró a los zapeadores con su arte para vender los productos de su tienda, ha mandado una caja misteriosa al programa. "¿De qué va todo esto?", se pregunta Dani Mateo, para acto seguido dar paso, en directo, al mismísimo Jian Li. "Es un regalo para todos", comenta el tik toker divertido.

"¿Nos has mandado el que no funciona?", pregunta el catalán, pero finalmente, y gracias a la ayuda de Jian Li que le explica en directo cómo funciona el mecanismo de lo que parece un paraguas, consiguen abrirlo y descubrir de qué se trata realmente. Además, hay otro regalo en la caja. En el vídeo principal de la noticia te dejamos la cómica entrevista a Jian Li, el Chinito de Huelva, y el contenido del segundo regalo: "No es dinero porque estoy tieso". ¡No podrás contener la risa!

La surrealista entrevista de Jian Li desata las risas en plató

Jian Li es un propietario de un bazar chino en Huelva que se ha hecho viral con sus cómicos vídeos sobre los productos que vende en su bazar. En el siguiente vídeo te dejamos la cómica entrevista que concedió a Zapeando: