"Hay algo que nos une además del idioma", afirma Dani Mateo, que destaca "la cantidad de monumentos feos que tenemos en nuestras calles". Y es que como afirma Quique Peinado "estas esculturas no hay por dónde cogerlas". "Pido ya perdón a las ciudades implicadas", adelanta el zapeador antes de comenzar a mostrar las rotondas más surrealistas que hay en España.

Por ejemplo, Quique Peinado muestra una rotonda en Murcia cuyo objetivo era ser un homenaje a los poetas, pero el zapeador afirma que cree que en realidad "era un chatarrero que no sabía qué hacer con lo que tenía". "Yo esto un día con mucho viento no paso al lado de la rotonda, me da miedo", confiesa Marta Torné. Pero no es la única rotonda fea del país. En el vídeo principal de esta noticia descubre el resto.