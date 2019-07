Miley Cyrus triunfó con su actuación ante 180.000 personas en el Festival de Glastonbury, uno de los más importantes del Reino Unido.

La cantante sorprendió con canciones de grupos como Metallica o una versión de 'Back to Black' de Amy Winehose. Miley incluso apareció en el escenario caracterizada como Ashley O, su personaje de la serie 'Black Mirror' para interpretar una versión de 'On a Roll', de Nine Inche Nails.

Otro de los momentazos del concierto fue cuando se unieron a ella el rapero Lil Nas X y su padre, Billy Ray Cyrus, para cantar 'Old Town Road'.

"Estoy enamoradísima de Miley, es que me encanta verla y sus conciertos. Encima ir a verla es como tener un 3x1", broma Cristina Pedroche. El resto de zapeadores también tienen claro que: "Miley fue la reina de todo".