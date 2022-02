Edurne visita el plató de Zapeando, donde Quique Peinado le pregunta su opinión por la polémica sobre la representante de España en Eurovisión. "Como lo he vivido en primera persona, me da igual lo que opinen, voy a decir lo que pienso y habrá gente a la que le guste y gente a la que no", destaca Edurne, que afirma que Chanel le encanta.

Es más, la cantante, que también representó a España en el festival de música: "Tenemos una representante que es completa, que lleva trabajando muchos años y nadie le ha regalado nada". Eso sí, destaca que Rigoberta le encantaba y manda un mensaje de ánimo y apoyo a Chanel. Pero, ¿y qué piensa de Tanxugueiras? Edurne habla en el vídeo principal de esta noticia de las tres. "No mido lo que digo y me la vais a liar", bromea la joven al decir su opinión.