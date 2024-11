Eduard Fernández acude a Zapeando para hablar de su nueva película 'Marco', un filme en el que interpreta a Enric Marco, un hombre que durante años fingió haber sido prisionero en un campo de concentración.

En su entrevista, Quique Peinado le pregunta si es "lícito" que, a través de una mentira, se pueda "conseguir algo tan positivo" como lo que consiguió Enric Marco, quien logró contar al mundo lo que supuestamente 'vivió' en los campos de concentración.

"No tengo opinión y esa es la película", comenta el actor. "La película intenta no estar ni a un lado ni a otro", añade. "Ni blanquear a Enric Marco, que hizo daño" a quienes realmente habían estado en los campos de concentración "tomando su lugar falsamente". Pero, por otro lado, señala que "difundió la causa muy bien".

Otra de las preguntas que le hace el zapeador es si considera que los actos de Enric Marco han evitado que "algún niño" se convirtiera en "un nazi".

"Es posible", comenta el actor, ya que Enric Marco, aunque relatase un testimonio que no le pertenecía, "difundió lo que ocurrió". "La gente no sabe, mucha gente joven no sabe ni siquiera que ocurrió el franquismo en España o que hubo la barbarie nazi", señala Eduard Fernández.