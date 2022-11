El 2022 termina con este duelo de portadas de revista que protagonizan Jennifer Aniston y Jennifer Lopez. Mientras que la actriz de 'Friends' ha sacado su lado más sexy posando con un microbikini vintage de Chanel para la revista Allure que "tapa lo justo", según Cristina Pedroche; la cantante ha preferido un espectacular vestido rojo vaporoso adornado con una enorme flor en el pecho con el que deja claro que está "tremendamente fit" a sus 53 años.

Y quién mejor para comentar estas dos portadas que Josie, que tiene una clara ganadora: "¡Esto no es un duelo!", espeta. Ya que mientras el posado de Anniston "es súper apetecible y dan ganas de comprarla", la otra es "un churro". "Hemos visto cuatrocientas y pico veces algo así. No aporta nada", destaca el estilista, que asegura que el 2022 no ha sido el mejor año para Jennifer Lopez: "Está cerrando un año que no ha sido el suyo para nada. Con esa boda horrible y esos vestidos horrorosos. No sé qué ha hecho en el 2022", sentencia.

Además, aprovecha la ocasión para mandar un mensaje a la fotógrafa: "Estás muy aburguesada, vete a tu casa y no vuelvas a Vogue porque esa portada no la vamos a comprar. Ya tengo una del 2004 que es igual". "Este duelo está ganado por Jennifer Anniston y ¡por goleada!", sentencia Josie. Puedes ver su valoración al completo en el vídeo principal de la noticia.