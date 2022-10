Tener citas en estos tiempos no es fácil, incluso usando aplicaciones de ligar "las cosas no van bien", asegura Quique Peinado, que muestra la drástica decisión que ha tomado un joven para conseguir pareja: "Se ha anunciado en una valla publicitaria". En ella se puede leer 'sal conmigo y ponme un mail': "Tócate los cojones", no puede evitar reaccionar al verlo, sobre todo, porque el anuncio está colocado en un polígono industrial de la ciudad.

Aunque no pierde las esperanzas en ese chaval y recuerda el caso de Mark Rofe, que se anunció en una valla y obtuvo dos mil solicitudes. Por su parte, Dani Mateo tiene un consejo para todos aquellos que estén interesados en este chaval: "No llaméis". Descubre sus motivos en el vídeo principal de la noticia.