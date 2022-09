Lorena Castell presenta en el plató de Zapeando el último reto viral al que se han enfrentado, incluso, famosos en sus redes sociales. Se trata de un divertido juego en el que dos personas se ponen una frente a la otra con la boca llena de agua a jugar a 'piedra, papel y tijera'. Cuando una de ellas pierde, la otra le da un tortazo con una torta de maíz.

Primero, Miki Nadal e Iñaki Urrutia y, después, Lorena Castell y Paula Púa se enfrentan a este divertido reto en el que, sin duda, las chicas protagonizan el momento más divertido. Cada tortazo es más cómico que el anterior como demuestra el último que le da Púa a Castell, desatando las risas de todo el plató. Y es que la cómica no quería dar a su compañera esta vez, sino a Iñaki Urrutia, pero, finalmente, al dar a uno termina dando un tortazo sin querer a la presentadora, que no se lo espera. "No la he visto venir", confiesa entre risas Lorena Castell. Puedes ver el momentazo al completo en el vídeo principal de esta noticia.