El meteorólogo de laSexta Francisco Cacho visita el plató de Zapeando para darnos una buena noticia que todos estábamos esperando: las temperaturas van a bajar en muchas provincias de nuestro país, especialmente en el norte.

Sin embargo, el pasado fin de semana ha sido un auténtico infierno, pero hay quien se lo ha tomado con humor. En Zaragoza, muestra Quique Peinado, han probado a hacer lo típico de freír huevos en el asfalto. "Vamos, les salía con puntillita", bromea el colaborador.

Su mirada se centra ahora en el norte, por la zona del Cantábrico, donde se superaron estas temperaturas, y si no, que se lo digan a María Gómez. "Doy fe, que yo he estado allí y se me ponían los huevos...", dice muy segura hasta que se da cuenta de lo que acaba de soltar por esa boquita.

Su comentario hace que sus compañeros se partan de la risa. La zapeadora se disculpa. "Es que vengo de vacaciones desentrenadísima".