Llega septiembre y con él los programas cuentan con nuevos fichajes, como es el caso de Ignacio Miguélez, el nuevo reportero que ha contratado El Chiringuito y que ha comenzado su nueva etapa profesional por todo lo alto. Y, es que, mientras el chico estaba contando la noticia en riguroso directo, Josep Pedrerol "se estaba partiendo de la risa", destaca Iñaki Urrutia.

¿El motivo? "Llevas la sudadera al revés", conseguía advertirle el presentador del programa entre risas. A lo que el joven reportero se justificaba: "Sí, porque me la he puesto al revés justo antes de que me dieras paso y luego ya no me daba tiempo a cambiármela". Puedes ver el cómico y bochornoso momento que ha vivido el nuevo reportero de El Chiringuito en el vídeo principal de la noticia. "Gran estreno", destacaba Alfredo Duro.