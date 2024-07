Daniel Grao visita el plató de Zapeando para presentar 'Ángela', el thriller psicológico que protagoniza junto a Verónica Sánchez y que ya se puede ver en atresplayer. Víctor Elías aprovecha para tirar de hemeroteca y recordar el pasado como stripper y gogó del actor, que sigue luciendo 'six pack' en sus fotos en Instagram: "El truco está en tener amigos fotógrafos que sean muy buenos fotógrafos", afirma Grao ante la 'indignación' de Torito, que amenaza con irse "a Más Vale Tarde".

El protagonista de 'Ángela' recuerda en el vídeo sobre estas líneas una anécdota que vivió cuando trabajaba como stripper para pagarse sus estudios de interpretación. "En la balada lenta sacaba a la novia cuando ya solo me quedaba el tanga, le pedía que me lo quitara y jugaba con el sombrero al visto y no visto", explica.

Sin embargo, cuenta que en un momento dado "me llega la madre de la novia como poseída y me los agarró". "Fue bastante patético cuando intentas zafarte de eso", afirma el actor, que asegura que "por eso pasé de ahí a gogó": "Se cobraba menos pero ahí no te tocaban", añade.