Dani Mateo lleva días sin aparecer ni por Zapeando ni por El Intermedio. En el programa de las tardes de laSexta, Lorena Castell primero y Cristina Pedroche este viernes han sido las encargadas de sustituirle y conducir Zapeando en directo.

Pero, ¿qué le pasa al presentador? El propio Dani Mateo lo ha explicado en sus redes sociales, donde manda un mensaje a sus seguidores. "Lo he intentado, amigos, pero sigo encontrándome fatal y la voz no me da... disfrutad mucho de Zapeando y nos vemos el lunes", ha escrito el presentador junto a una cómica imagen de él.

Cristina Pedroche presenta por primera vez Zapeando

"¡Sí, está la Pedroche aquí, es un día histórico!", destaca Cristina Pedroche desde la silla de Dani Mateo y es que sí, esta vez, ¡la presentadora de Zapeando es ella! Puedes ver el momentazo en este vídeo.