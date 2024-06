Un brasileño se vuelve viral por hacer un dibujo del delantero del Real Madrid, Vinicius Jr. "Se trata de una historia muy bonita, triste y muy graciosa", avanza Dani Mateo a sus compañeros, a los que pone en contexto sobre lo que ha sucedido. Y, es que, el sueño de este fan era que su retrato llegara a Vinicius. Y lo ha conseguido.

Sin embargo, la reacción del futbolista ha sido bloquearle. "Me encanta el dibujo", dice con ironía el presentador, que puede "intuir" que no le ha gustado al futbolista. "No era para tanto", opina Cristina Pedroche. "Yo seguiría mandándole dibujos a través de cuentas falsas", propone el presentador en este vídeo.