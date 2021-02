Cristina Plaza ha sometido a los zapeadores al último reto viral en las redes sociales. Se trata de ver imágenes de objetos o situaciones que la gente más joven no reconocería y se ha lanzado en Twitter bajo el título 'eres old, ¿pero así de old?'.

Sin embargo, casi ninguno ha sido difícil de reconocer por parte de los zapeadores, algo que ha provocado el pique entre Quique Peinado y Cristina Plaza después de que la zapeadora afirmara que había un objeto que "conocía hasta ella". Puedes ver la reacción del resto de los colaboradores en el vídeo principal de esta noticia.