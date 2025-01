Cristina Pedroche tiene un antojo en pleno programa: "Necesito pizza ahora mismo, me va el corazón rápido"

Cristina Pedroche está embarazada. La zapeadora, que dio la noticia el pasado 28 de diciembre a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, ya está 'sufriendo' alguno de los síntomas habituales como, por ejemplo, los antojos.

La zapeadora no ha dudado en manifestar su deseo de comer pizza después de ver un vídeo en el que una joven pierde el equilibro después de sacar una pizza de gran tamaño del horno. "Tengo un antojazo ahora mismo de pizza... exagerada", ha dicho a sus compañeros, "necesito pizza ahora mismo, me va el corazón rápido".

Quique comenta que quedan 40 minutos para que el programa finalice y que en los alrededores del estudio hay numerosos locales que podrían mandar una pizza a Cristina. "No sé que me pasa en este embarazo que, de repente, veo algo y lo necesito y lo necesito ya", confiesa Cristina, "me lo pide el cuerpo. Hoy voy a comer pizza 100%".

Pasados unos minutos, Dani Mateo para el programa para dar un aviso: han recibido una pizza en el programa para Pedroche. La zapeadora no daba crédito al regalo, que ha recibido con mucha ilusión. Cristina ha cogido un trozo de buena gana y ha ofrecido el resto a sus compañeros. Iñaki Urrutia se ha animado también ha coger un trozo. "Iñaki, ¿estás embarazado? No nos habías dicho nada", le dice Dani.