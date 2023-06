Los zapeadores se enfrentan, una tarde más, a 'Cronophoto', el juego que consiste en adivinar el año de la fotografía que les muestra Cristina Pedroche: "La foto va desde 1900 hasta la actualidad", les informa la presentadora, que divide a los equipos en Quique Peinado y Miki Nadal, por un lado, y Valeria Ros y Dani Mateo por otro.

Pero no le hacen caso e intentar cambiar los equipos sin que ella se dé cuenta, lo que provoca que Cristina Pedroche 'estalle': "¡Sois muy pesados! No me toquéis los totos que estoy embarazada".

Finalmente, acaban haciendo caso a la presentadora y ocupan cada uno la posición que les corresponde para adivinar el año de estas tres fotografías, la primera en una estación de gasolina en Madrid, la segunda tomada en Barcelona y la tercera que protagoniza una pareja. ¿Lograrás adivinar el año guiándote por los coches y otros elementos que aparecen en ellas?