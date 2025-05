Cristina Pedroche elige ¡Hola! para hablar de su falsa crisis con Dabid Muñoz: "Ha sido la única revista que no ha dicho mentiras"

"No he cobrado nada"

Como cada miércoles, Juan Sanguino acudió al plató de Zapeando para comentar las portadas más recientes de las revistas del corazón. Esta vez, el periodista analizó la de ¡Hola!, que tiene como protagonista a la propia colaboradora del programa, Cristina Pedroche.

"Nunca tenemos la suerte de tener en esta mesa a una protagonista de este tipo de reportajes. Así que quiero aprovechar para preguntarte, Cristina, ¿cómo se monta esto?", lanzó Sanguino a modo de introducción.

"Llegamos a un consenso", respondió Pedroche. Explicó que, en particular, la imagen en la que aparece agarrada a un árbol fue idea del fotógrafo: "Me dijo: 'Tú agárrate al árbol y ponte así como guapa'". También comentó que el estilista de la sesión fue Josie, quien suele asesorarla con sus vestidos de Nochevieja: "Él me iba diciendo 'tú agárrate la tripa que gusta mucho'".

Pedroche confesó además que una de las fotos le habría gustado hacerla desnuda, pero que por indicaciones de la revista decidió colocarse una chaqueta.

Durante su sección, Juan Sanguino repasó algunos de los titulares generados por la entrevista, aunque admitió que le "parece un poco surrealista leer el titular al lado de la autora".

¿Por qué hizo la sesión de fotos?

Uno de los temas más destacados fue la supuesta crisis entre Cristina Pedroche y su marido, el chef Dabiz Muñoz, que la propia colaboradora desmintió. "Por eso he hecho la sesión de fotos. Lo he hecho con ¡Hola!, porque ha sido la única revista que no ha estado difundiendo mentiras. Siempre me han tratado con mucho respeto y cariño", declaró.

También aclara que no ha cobrado por la sesión. Un gesto que Sanguino aplaude en directo: "Eso abre una puerta a que si te quejas un día alguien diga 'pues bien que luego cobras en el ¡Hola!'".

Finalmente, el periodista recupera otra declaración llamativa de Pedroche: "¡Aún no he dado a luz y ya estoy pensando en que me encantaría tener otro bebé!". La zapeadora aclara que lo dijo en tono de broma, aunque no descarta seguir ampliando la familia si logran organizarse bien.

"Me gusta estar embarazada, aunque me queje. Me veo desnuda y me veo guapísima. Cuando digo que quiero más hijos es que me quiero hacer un Verdeliss", comenta entre risas.