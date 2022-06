Valeria Ros y Miki Nadal hablan en el plató de Zapeando sobre los radares. "Hay uno que igual me multó 30 veces y me llegó todo al final, digo, '¿qué ha pasado aquí?, ¡avísame!". "Pon la señal donde está el radar, no tres kilómetros antes", insiste el zapeador mientras Valeria Ros pide "moderación al volante".

Por su parte, Cristina Pedroche cuenta una bonita anécdota que vivió en 2014. "Es una historia muy bonita, porque es la única multa que me han puesto por un radar y tengo la foto guardada, casi enmarcada", afirma la zapeadora, que cuenta cómo estaba "en una cena de Zapeando en las Rozas". De aquella, la joven recuerda que todavía "estaba tonteando con Dabiz Muñoz". "Me escribió un mensaje diciéndome que estaba en el estadio del Rayo y dije, 'estoy al lado, voy para allá'", cuenta Pedroche, aunque, realmente, estaba bastante lejos. "Fue por amor, porque sabía que era el hombre de mi vida", destaca la zapeadora al conotar cómo le pusieron una multa por ir demasiado deprisa por ver al chef. Puedes ver el momento en el vídeo de arriba.