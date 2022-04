En su última prueba en El Desafío, el programa de antena 3 en el que varios famosos ponen a prueba sus límites, Lorena Castell se enfrentó a un reto musical: tocar la guitarra y cantar a la vez. "¿Te costó mucho superar este reto?", pregunta Miki Nadal irónicamente mientras Quique Peinado continúa 'picándola': "¿Eso era un reto para una persona que ha sacado un disco?".

"Yo no he tocado una guitarra en mi vida y me supuso mucha dificultad", explica Lorena Castell, que contesta tajante a Miki Nadal: "Eran tres acordes, pero mételos tú y cantando". Además, la zapeadora asegura que en los ensayos le había salido muy bien aunque reconoce que en el directo se equivocó. Puedes ver el momento en el vídeo de arriba.