Un día más seguimos en Zapeando con nuestra incansable búsqueda de la fealdad: "Bienvenidos a 'La liga de los moñecos extraordinarios'", presenta Dani Mateo, que en esta nueva entrega muestra seis nuevas figuras de cera que podrían convertirse en el peor muñeco de cera del mundo.

En esta ocasión, los protagonistas son "dos genios en los suyo, dos personas decisivas en el siglo XX y XXI", avanza Quique Peinado, que presenta las figuras de cera de Diego Antonio Maradona un personaje que, a su parecer, "no es muy difícil de representar". Aunque luego a la hora de la verdad te encuentras cosas como los dos ejemplares que te mostramos en el vídeo principal de la noticia: "Se parece a Roberto Carlos", espeta el de Vallecas, que se fija en que "no tiene ojos". "Se nota que los brasileños odian a los argentinos ", no puede evitar decir.

Pero, además, también muestran los tres peores muñecos de cera de Jim Carrey, a los que sacan parecido con Jesulín, Nicole Kidman y Joaquín Reyes. Dale al play y no te pierdas las peores versiones de Maradonna y Jim Carrey. ¿Cuál te parece más terrible?