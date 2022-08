"¿Os ha pasado alguna vez que os habéis quedado encerrados en algún sitio y se han ido sin vosotros?", pregunta Lorena Castell a sus compis de Zapeando, después de ver el vídeo viral de un hombre que se queda encerrado en un cine y se ve obligado a pasar allí la noche.

"El otro día", descubre Valeria Ros, "me pusieron unos pantalones radiactivos y la tía me dejó ahí. Me apagó la luz y me desperté a las horas". Un despiste que, tal y como confiesa, le hizo llegar tarde a Zapeando: "Me cayó una bronca...". Puedes ver la divertida confesión de Valeria Ros y la del resto de zapeadores, en el vídeo principal de la noticia.